【美國示威】全球多地發起反歧視示威　華盛頓或有過百萬人參與

美國連續12天有民眾發起示威，抗議非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死，在6月6日，全球多個城市舉行示威，而在美國首都華盛頓，有組織呼籲一百萬人參與，或成為當地最大規模示威。

多個組織6日在華盛頓舉行連場集會，在當地時間中午12時在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）的「我們需要改變」（We Want Change）遊行作為序幕，華盛頓警方預計全日會有10萬至20萬人出席，警察首長紐瑟姆（Peter Newsham）表示，根據情報，6日的示威可能是市內數上最大規模的示威。

白宮、國會山莊等地都有民眾聚集，總統特朗普（Donald Trump）並沒有公開活動，全日留在白宮，當局在白宮附近加強佈防，增加保安措施。路透社指，白宮範圍內有數百名穿上保護裝備和配備盾牌的軍人從多輛巴士下車，市內亦有數架軍車停泊。

美國民眾連續12天發起示威，抗議非裔男子弗洛伊德死於警暴和種族歧視。在6月6日，大批民眾在首都華盛頓的林肯紀念堂外集會。（Reuters）

除了美國，英國、法國、德國及澳洲等地都有民眾發起類似集會，聲援美國民眾。其中在英國倫敦，數以千計民眾無視社交限制令，在國會廣場外集會，有示威者認為種族歧視的病毒比新型冠狀病毒（COVID-19）更具殺傷力。倫敦的示威大致和平進行，但在首相府附近則曾爆發零星衝突。

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