特朗普擬大減駐德美軍人數　德國政界意見不一

美國總統特朗普（Donald Trump）有意削減約三分一的駐德國美軍，柏林方面對有關消息意見不一，德國總理默克爾（Angela Merkel）的盟友表示遺憾，但左翼政客則表明歡迎。

《華爾街日報》6月5日報道，特朗普下令將駐德國的美軍人數由現時的34,500人，減至大約25,000人。默克爾領導的基督教民主聯盟（CDU，基民盟）國會小組副主席瓦德弗（Johann Wadephul）認為，事件反映特朗普政府在作出決定時忽視聯盟夥伴，缺乏擔任領導的基本任務。他指出，聯盟團結令大家受惠，不和則會令俄羅斯及中國有機可乘，稱華府應該留意這一點。

基民盟另一成員、有意在默克爾明年卸任後角逐總理職位的羅特根（Norbert Röttgen）表示，從各方面而言，美國如此撤軍都是令人感到遺憾，並認為根本想不到撤軍的合理理由。

德國左翼黨（Die Linke）國會領袖巴爾奇（Dietmar Bartsch）則對美軍的撤軍計劃表示歡迎，稱政府應該感激，並立即與特朗普政府商討全面撤軍，指此舉令德國無需購買新戰機，為納税人省下數十億元。

不過特朗普一旦決定從德國撤出近三分一兵力，波蘭或會受惠，總理莫拉維克（Mateusz Morawiecki）希望有更多美軍派駐當地。現時波蘭境內部署大約5,500名美軍，華沙政府一直視美國為北約內部安全的主要保證國，應對俄羅斯的威脅。