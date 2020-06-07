【新冠肺炎】全球多地示威　衛生專家警告或加速病毒傳播

美國約翰斯・霍普金斯大學數據顯示，截至香港時間6月7日上午12時33分，全球已有超過689萬人確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。美國示威持續，英、法、德國和澳洲等國亦有民眾上街聲援。衛生專家警告稱，示威可能會加速病毒傳播。

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《紐約時報》引述衛生專家稱，抗議活動可能會加速新型冠狀病毒的傳播，尤其是在那些不戴口罩的人之間加速傳播。

該媒體統計數據顯示，截至美國東部時間6日下午8時30分，全國累計已有逾190萬宗確診案例。新增個案數目正處於上升趨勢的州份包括加州、密歇根州（Michigan）、華盛頓州、密蘇里州（Missouri）、肯塔基州（Kentucky）、阿肯色州（Arkansas）和內華達州（Nevada）等。

《國會山》日報（The Hill）報道，國內23個州份的感染人數仍保持每周上升的趨勢。亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、北卡羅來納州（North Carolina）、德州（Texas）和佛蒙特州（Vermont）的單日新增確診個案數在過去4天內全創新高。亞利桑那州本周的新增個案有5,000宗以上，與上周相比上升超過一倍。