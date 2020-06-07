美國從德國撤軍的啟示：特朗普實為「自己第一」

美國傳媒6月5日引述政府消息報道，指總統特朗普（Donald Trump）下令在9月前從德國撤軍近9500人。這個消息來得很突然，也毫無預兆。外界唯一能想到的，是可能與德國總理默克爾（Angela Merkel）早前拒絕參加9月舉行的七國集團（G7）峰會有關。

圖攝於2019年12月，特朗普出席北約峰會，與默克爾會談。（Getty）

特朗普在5月30日表示，希望在能在9月舉行G7峰會，並邀請各國領導人親自前往華盛頓出席會議。報道指特朗普親自致電每一國領導人，包括德國總理默克爾，但遭默克爾以國內有疫情為由拒絕。

美國《紐約時報》引述當時負責旁聽電話筆錄的官員表示，談話時間約20分鐘，氣氛「並不好」。一周後，傳出消息美國將在德國撤軍近9500人，即約四分之一的駐軍。

美國為何要從德國撤軍？

雖然未知兩者是否有直接關係，但美國的行動對德國，以致北約的軍事能力造成打擊。特朗普已多次批評北約應負更多軍費責任，並威脅要懲罰「脫節」、即軍費投入不足的盟友。這次特朗普突然從德國撤軍，並非毫無理由。

美軍目前有約3.5萬名美軍在德國駐守，是美國在歐洲的最大軍事據點之一。美軍從德國撤軍，除削弱德軍防衛力量外，亦影響因駐軍聘用近1.2萬名的德國員工生計。

與此同時，美國撤軍亦傷害美軍在當地以至中東的影響力。因除減少現有駐軍外，美國還有意減少在德國駐軍的上限至2.5萬人，這會直接影響美軍在當地的資源分配。美國主要依賴德國設施，如拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）及蘭施圖爾（Landstuhl）的軍事醫院，作為中轉站及治療在中東及非洲作戰的美軍的基地。

圖攝於5月4日，美軍歐洲駐兵，在德國南部格拉芬沃爾的軍事訓練區參與訓練。（Getty）

特朗普為的只是自己需要

因此美國如此的「懲罰」德國，實際就是在削阻美國在全球的影響力。美國前副國務卿柏恩斯（Nicholas Burns）表示，美國的行動正中俄羅斯希望分裂西方的下懷：「尤其是在英國退出歐盟之後，我們當務之急是加強與德國的戰略伙伴關係，撤軍造成重大政治和象徵式的打擊。」

德國外交事務委員會主席，兼有望接任默克爾成為新總理人選之一的勒特根（Norbert Rottgen）批評，特朗普的做法是全然是為了自己，而非為了世界或國際政治的需要。

自特朗普上任以來，美國退出多個世界組織及條約，包括最近的世衛組織。這不免會令世界的盟友認為，這過去領導全球的大國已變得不再可靠。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）副主席布羅克霍夫（Thomas Kleine-Brockhoff）表示，特朗普的所為實際已和典型的專制獨裁者差不多。

特朗普口中所說的「美國第一」口號，實際是流於「自己第一」。布羅克霍夫表示：「他以為自己在發揮美國的力量和影響力，若他真的撤軍，會使美國在歐洲減少近四分之一的影響力。」