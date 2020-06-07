OPEC+同意延長歷史性石油減產措施　墨西哥拒跟隨

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）6月5日表示，該國不能在4月石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議上達成的協議之外進一步減產。

洛佩斯在例行記者會上說，墨西哥已兌現在那次會議上達成的削減石油產量的承諾，他呼籲其他尚未兌現削減承諾的國家也這樣做。墨西哥同意在4月會議的基礎上，於5及6月每天減產10萬桶。

與會國同意 減產續行至7月底

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯及盟友在6月6日達成協議，同意延長每日減產970萬桶原油的措施至7月底，穩定受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情拖累的油價。

OPEC+的聲明指，全球在2020年的原油需求量減少至每日900萬桶，同時要求在5及6月產量過盛的尼日利亞和伊拉克在7至9月增加減產量作為補償。

OPEC+在4月曾同意在5至7月期間將每日的減產量降至970萬桶，佔全球正常時期的產油量近一成，而在7至9月間的減產量則降至每日770桶。

沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）在OPEC+視像會議上表示，全球高耗油旺的經濟體正走出疫情谷底，對原油的需求開始回復，但認為OPEC+的情況仍未走出險境，警告大家仍會面臨挑戰。