【美國示威】丹佛法院頒臨時禁令　限制警方使用催淚彈和橡膠子彈

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日被白人警員壓頸致死後，觸發全美大規模示威。科羅拉多州丹佛市（Denver）地區法院6月5日頒發臨時禁令，限制警方使用催淚彈、橡膠子彈、閃光彈及其他非致命性武器來驅散示威者。

美國示威：非裔男子弗洛伊德在被白人警員壓頸致死後，引起示威。圖為6月1日，丹佛市有警員加入示威者，並向他們講話。（Reuters）

臨時禁令的有效期為14天，警員要先得到警監或更高級、並身在現場的長官批准，才可以使用該些武器來控制破壞公物或使用暴力的示威者。警員不得以上述武器來瞄準示威者的頭、盤骨及背部，也不准無目標地對人群發射以上武器。

警方要先警告示威者散去，並給予足夠的時間及空間讓他們離開，才可以使用化學物品來驅散他們。丹佛警員及從外地派來的警員也要遵守禁令。

美國示威：非裔男子弗洛伊德在被白人警員壓頸致死後，引起示威。圖為6月1日，丹佛市有警員與示威者手挽手一起遊行。（Reuters）

法院上述判決是回應有示威者6月4日入稟法院，指控警方過度使用武力，令示威者及記者受傷。法官指，已努力平衡民眾的權利及警方的執法權，但認為警方「未能履行自己的職責」，且他們正採取原應用來鎮壓暴亂的極端策略來鎮壓和平示威。

丹佛警方表示會遵守法院的判決。而代表示威者的律師指，丹佛的示威者現時比國內其他地方的示威者更安全。

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