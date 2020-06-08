【美國示威】全球多地續有民眾上街　英國奴隸商人銅像被拉倒

全球多地周日（6月7日）繼續有民眾發起示威，抗議美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發出的種族歧視及警暴問題。在英國南部城市布里斯托（Bristol），有示威者拉倒17世紀奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）的銅像後，以膝蓋跪頸的方式悼念弗洛伊德，銅像其後被推入河中。

網上片段所見，示威者用繩索套住銅像拉倒，之後拖行至碼頭邊推落河。科爾斯頓被指當年販賣逾8萬名非洲奴隸到美國，其中一名示威者稱：「這男子（科爾斯頓）是個奴隸商人，雖然他對布里斯托很慷慨大方，但是靠販賣奴隸來換取的，絕對卑劣至極，這對布里斯托人來說根本是侮辱。」

Absolute scenes today!!!!! Big up bristol, the statue of Edward Colston just got taken down in the BLM protest!!! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6yvyXm2dtJ — salms (@salmassalim) June 7, 2020

英國、法國、德國及澳洲等地都有民眾發起類似集會聲援美國的示威活動，在倫敦，數以千計民眾無視社交限聚令在國會廣場外集會，有示威者形容，種族歧視的病毒比新型冠狀病毒（COVID-19）更具殺傷力。倫敦的示威大致和平進行，但在首相府附近曾爆發零星衝突。

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（綜合報道）