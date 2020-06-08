【美國示威】刊登撑派兵鎮壓示威文章　《紐時》評論版主編辭職

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度使用武力執法致死，觸發全美大規模示威，部分演變成騷亂。《紐約時報》評論版6月3日刊登一篇標題為《派遣軍隊》的文章，提議政府派兵鎮壓示威，引起內外大量批評。評論版主編貝內特（James Bennet）6月7日辭職。

美國示威：明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德在被警員拘捕後死亡，引起多地民眾示威。圖為6月7日，示威者在紐約進行抗議。（AP）

《紐時》出版人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）表示，該報的觀點與評論專欄需要「重大改革」，而貝內特及評論版副主編達奧（James Dao）難以領導。達奧的名字會在出版頁上移走，他並會被調職到新聞編輯部。評論版副主編金斯伯里（Kathleen Kingsbury）會擔任評論版代理主編，直到本年總統選舉周期結束。

該篇標題為《派遣軍隊》（Send In the Troops）的文章由阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）所寫，文中建議政府應該派兵，作為展示強大武力的一部分，以阻止欲在示威期間搶掠的人。很多《紐時》記者和編輯予以批評，擔心會令負責在各地報道示威新聞的非裔同事受威脅，而且文中有事實上的錯誤。

科頓是美國總統特朗普的支持者，對中國抱持鷹派立場。他在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，便指病毒來自武漢實驗，以及來自中國生物戰計劃。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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編輯後來為科頓的文章附加註釋，稱文中有誇大事實的陳述、有關左翼人士的未經證實描述以及錯誤引用。科頓6月5日在社交網批評該些註釋是對《紐時》的又一次羞辱，他會堅持自己在文中的說法。

有消息指，貝內特5月5日在新聞編輯部的一次大會上表示，他在科頓的文章刊出前沒有閱讀過它。他同日道歉，指科頓的文章不應被刊登，而該文也沒有先經過嚴謹的編輯。