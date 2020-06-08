【美國示威】明尼阿波利斯市議會大部分議員支持解散警察部

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）因被警員暴力執法致死的案發城市——明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議會一些議員6月7日宣布，有意解散該市警察部的意圖。

由美國哥倫比亞廣播公司持有，在明尼蘇達州廣播的電視台WCCO在7日報道，13名市議員中，有9人在講台上說出，有意讓該市警察部解散。之前市議會主席以及一名市議員在5日發推文，稱計劃解散警察部。

市議會主席本德（Lisa Bender）5日轉發市議員埃利森（Jeremiah Ellison）的推文時說：「是，我們將解散明尼阿波利斯的警察部，取而代之的是一個變革性的公共安全新模式。」

本德說：「我們的承諾是，結束本市與警察部有毒的關係，以及在我們知道這個關係時，結束它們的管轄。」

她對於解散警察部後的一些將來的願景，包括將預算用於青少年計劃、精神健康計劃，及成癮活療等。

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k — Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020

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