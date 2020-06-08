【美國示威】明尼阿波利斯市議會大部分議員支持解散警察部

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）因被警員暴力執法致死的案發城市——明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議會一些議員6月7日宣布，有意解散該市警察部的意圖。

由美國哥倫比亞廣播公司持有，在明尼蘇達州廣播的電視台WCCO在7日報道，13名市議員中，有9人在講台上說出，有意讓該市警察部解散。之前市議會主席以及一名市議員在5日發推文，稱計劃解散警察部。

市議會主席本德（Lisa Bender）5日轉發市議員埃利森（Jeremiah Ellison）的推文時說：「是，我們將解散明尼阿波利斯的警察部，取而代之的是一個變革性的公共安全新模式。」

本德說：「我們的承諾是，結束本市與警察部有毒的關係，以及在我們知道這個關係時，結束它們的管轄。」

她對於解散警察部後的一些將來的願景，包括將預算用於青少年計劃、精神健康計劃，及成癮活療等。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

+19
+18
+17
【美國示威】前國務卿鮑威爾表態支持拜登　批特朗普偏離憲法
【美國示威】倫敦爆衝突警員浴血　首相約翰遜強調將追究滋事者
【美國示威】騷亂過後遍地垃圾　18歲青年獨自掃街獲贈野馬跑車
【美國示威】特朗普下令國民警衛軍撤出首都　紐約市解除宵禁
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。