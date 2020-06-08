美國明尼阿波利斯市部分議員撐解散警隊　全城警察將會消失？

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）5月25日在警察暴力執法中死亡，引發全國大規模示威，部分演變成騷亂。事發地點明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）大部分議員公開表示有意解散警察部。然而所謂「解散警隊」是否真的令警察消失？

美國示威：圖攝於6月7日，科羅拉多州丹佛，示威者在一幅畫有逝世黑人弗洛伊德畫像的牆壁前。（Getty）

市議會主席本德（Lisa Bender）5日轉發市議員埃利森（Jeremiah Ellison）的推文時說：「是，我們將解散明尼阿波利斯的警察部，取而代之的是一個變革性的公共安全新模式。」

事實上美國並非首次解散警隊，新澤西州肯頓市曾經是美國被稱為「最危險」、暴力犯罪率最高的地方之一。2012年市政府宣布解散整支肯頓市警隊，重組並成立新的警隊，經努力成功讓當地治案大幅改善。

由此看來明尼阿波利斯市警察部即使真的解散，相信並不意味警察會「真的消失」，僅會新維持治安組織所取代。不過這意味警察隊伍的重組，給予警隊改革的機會，根治警員暴力及歧視問題。

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從警隊資源過剩說起

明尼阿波利斯市決議解散警隊，是從「削減警隊撥款」的呼聲中的延伸。在這次的示威浪潮中，有呼聲要求削減警隊撥款，迫使警隊作出改革。耶魯大學社會學博士生麥克哈里斯（Philip McHarris）在《紐約時報》上撰文，提出削減警隊撥款有兩種意思，第一種是削減部分撥款，把資源用在社會服務機構上；第二種是完全停止撥款，形同解散警隊。

據彭博新聞與智庫組織Urban Institute的研究，美國警隊的撥款自1977年至2017年從423億美元大增至1145億美元，儘管比例計算警隊預算支出仍然維持在政府總支出的約3.7%，但遠多於其他如醫療、疾病管控、環保、緊急救災的撥款支出。同時美國的整體犯罪率自上世紀90年代逐步下降，讓不少人感到警隊已資源過剩。

美國示威：圖攝於6月1日，警方發射催淚彈及橡膠子彈，驅散白宮至附近教堂和平集會的示威者，被視為是濫用武力的一宗事件。（Getty）

紐約例子：減少截查罪案不升反跌

那若真削減警隊撥款，會否令罪案上升？儘管沒有詳細的研究，但在2015年的一份報告可以讓人得到意外的答案：2014年紐約市警察停止「截停盤查」（Stop and frisk）的搜查方式，警察不再在街上隨意截查可疑的路人。有意見原認為犯罪率會因此上升，然而一年過後報告顯示，紐約市的犯罪率不升反跌，而且下降趨勢持續至今，得出過度地預防執法無助減少犯罪的結論。

儘管由於美國傳統槍械暴力十分流行，一定程度上難以與其他國家相比，但有意見指把更多資源撥往社會服務及扶貧工作，可一定程度減少犯罪率。削減警隊撥款，將會是改革及重整警隊的一個重要部分。