印媒稱解放軍拒承認核心問題對峙繼續　中國學者談危機導火線

中印邊境局勢再度緊張，雙方高級軍官6月6日舉行了談判，但是這次談判並沒有帶來突破，雙方的對峙還將繼續。印媒還稱，印度方面有三個條件。

針對這次談判，《印度快報》6月8日報道稱，消息人士說，雙方的討論是「坦率的」。消息人士說：「這將是一個長期的過程，需要採取小步驟來解決局勢。」

在6月6日的會談中，印方向中方傳達了其關於恢復拉達克（Ladakh）東部實控線某些地區現狀的核心觀點。印度代表團還詳細說明了在不同地區巡邏的界限，並要求恢復這些界限。

報道稱，會談中的一個關鍵問題是關於班公錯湖（Pangong Tso）地區，中國根據自己理解的實控線，已經向西移動了8公里，在那裏搭帳篷並部署士兵。除了改變現狀之外，這也意味着印度巡邏隊不能再到達實控線（印度軍方地圖上標註的）。

消息人士說，印度方面向中國表示，印度的巡邏不能被阻撓。中方表示會研究此事，但是也指出印度基礎設施建設問題。

報道稱，中國在加勒萬河谷（Galwan Valley）地區的軍事集結也是這次對峙的核心問題。中國指揮官和官員堅稱，在實控線中方一側的部署「沒有什麼不尋常」。消息人士稱，拒絕承認問題被視為他們在加勒萬河谷地區「不妥協」的迹象。

6月6日的談判持續了超6小時。消息人士說：「基本上，談話持續了三個多小時，因為持續的翻譯需要花費時間。」

報道稱，會後，軍方向國防部、外交部和總理辦公室通報了情況。與此同時，為可能出現的僵局做準備，軍隊已經開始制定在高海拔地區延長部署的計劃。

與此同時，《印度時報》6月8日報道稱，儘管6月6日高級軍官之間的對話已經把局勢推向了正確的方向，但是為了解決與中國在拉達克東部的緊張局勢，印度做好了長期準備。報道稱，印度決心恢復地區現狀，但是這取決於3件事情。第一，解放軍必須撤回在班公錯湖、基阿姆温泉區（Gogra-Hot Springs）和加勒萬河谷地區4、5個對峙地點入侵印度領土的軍隊。

第二，解放軍必須拆除在這些地點建造的掩體和其他防禦工事，特別是在班公湖左岸的Finger-4到Finger-8地區的。

報道稱，自5月初以來，解放軍一直佔領Finger-4以外的區域，阻止印度所有從西到東的巡邏。

第三，中國必須從實控線沿線靠近對峙地點的地區，撤回5,000至7,000名有火炮和坦克支援的解放軍。

但是中國官方媒體《環球時報》的英文版6月8日報道稱，中國專家們8日表示中印兩國軍事指揮官6日舉行了會談，就和平解決邊界問題達成了積極協議，兩國目前的邊界問題不太可能升級為另一場洞朗對峙。

不過，他們指出，由於局勢的複雜性，軍事對峙可能會持續一段時間。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰說，目前的僵局不太可能立即結束，因為具體的問題仍然需要解決。他說，事件的導火索是印度在中國領土上的基礎設施建設，這必須停止，否則中國不會接受這種情況。