澳洲就貿易要求對話未獲回應　中國外交部：外交渠道開放

澳洲政府不止一次提出，要就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情源頭以及中國的應對展開獨立調查。中國其後暫停從4間澳洲肉商進口牛肉，又對澳洲大麥徵收反傾銷關稅。雙方均指，中方的舉動與調查疫源一事無關。然而，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）6月8日稱，曾就貿易關係尋求與中方官員對話，但仍未獲正面回應。

中國政府暫停從4間澳洲肉商進口牛肉。圖為2015年6月17日，於中國北京市一間超級市場出售的澳洲牛肉。（Getty）

伯明翰稱過去數周都有提出與中方討論，但北京不予理睬。他說6月8日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說：「不幸地，我們想進行討論的要求得到負面的回應，這是令人失望。」

中國方面沒有就伯明翰在貿易方面的評論予以否認，但稱兩國外交渠道是開放的。

新型冠狀病毒被指源自中國湖北省武漢市一個野生動物濕貨市場。澳洲政府強調，主張發起病毒源頭的調查，並非針對中國。

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華春瑩6月8日回應路透社記者提問。記者指澳洲貿易部長周末接受採訪時稱，關於澳呼籲對新冠病毒源頭進行國際調查而造成的中澳關係緊張，過去數周他一直試圖就此同中方進行接觸，但中方一直未有回覆。

華春瑩說：「據我了解，中澳雙方在北京和坎培拉的外交溝通渠道是順暢的。關於中澳關係，我們已多次表明，一個健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益，但這需要雙方的共同努力。希望澳方同中方相向而行，切實秉持相互尊重、平等互利原則，多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事。」