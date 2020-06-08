【新冠肺炎】英國強制入境人士隔離14日　多間航空公司致函投訴

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多處蔓延，多國為此「封城」以及禁止外來航班入境，打擊航空業運作。英國雖在尋求放寬措施以讓業界復甦，但一些措施還是惹來航空公司反對。

入境英國的旅客將要自我隔離14日。圖為6月4日，英國倫敦盧頓機場（Luton Airport ）乘客穿上防疫裝備的情況。（Reuters）

自6月8日開始，英國政府要求除獲豁免人士外的所有入境旅客自我隔離14日。根據規定，入境旅客要填寫他們的詳細居住地址。在英格蘭，違反隔離令者會被罰款1,000英鎊（約9,818港元）。

英國航空（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）及易捷航空（EasyJet）致函英國政府，指政府的隔離令不公平及不合適，稱投訴信只是行動前的協議書，代表他們之後可能會有法律行動。

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航空公司在信中表示，政府的規定無可避免地會令遊客卻步。他們認為新措施比新型冠狀病毒肺炎患者要遵守的隔離令更嚴格，而且對疫情已緩和的歐盟國家旅客實施隔離令也是不合常理。

據指，航空公司原本希望可在7月開始陸續復飛，但新隔離令有可能會再打擊行業前景。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）重申，新措施之目的是防止第二波疫情爆發。