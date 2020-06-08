【新冠肺炎】李顯龍：疫情令世界更多紛爭　不再那麼繁榮

新加坡總理李顯龍6月7日發表演說，指新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令全球經濟停滯不前，世界也會出現更多紛爭，不再那麼繁榮。他表示，新加坡的抗疫工作進度良好，但呼籲國民仍需要謹慎防疫。

新加坡總理李顯龍指該國抗疫工作進度良好。圖為6月3日，新加坡民眾戴口罩外出的情況。（Reuters）

李顯龍的演講以「克服一代人的危機」為題，他表示：「新型冠狀病毒肺炎不只是公共衞生問題，也是嚴重的經濟、社會及政治問題，是人類長久以來遇到過最嚴重的危機。」

他指疫情下各國會減少關懷別國情況，更有可能會為了自身利益而出現更多糾紛，而不是合力去令大家得到更多共同利益。他認為至少還要再等1年時間，疫苗才能普及，疫情仍會在一段長時間內造成嚴重影響，因此要學習長期應對。

新加坡的經濟也受重創，李顯龍預料本年國民生產總值（GDP）會下跌4%至7%，是史上最劇烈的經濟萎縮。不過，政府已撥出1000億新加坡元（約5560億港元）、相等於GDP的20%來實施紓困措施。

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該國截至6月7日中午，共有37,910人確診新型冠狀病毒肺炎，當中25人死亡。李顯龍稱，社區內的新增確診個案數目正下降，外籍勞工群體的疫情亦已穩定。他估計隨着國家逐步解封，確診個案會再上升，因此國民要遵守防疫措施。他指政府會加強病毒檢測及追蹤個案，防止疫情再爆發。若疫情再緩和，政府會在本月底開始第二階段解封。