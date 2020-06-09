英國比利時民眾聲援美國示威　雕像成破壞目標　邱吉爾像遭噴漆

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）5月25日死於警察武力執法，引發全國多地示威，其他國家亦有民眾上街聲援。在英國和比利時，一些已故名人的雕像成為示威者就種族問題表達不滿的目標。

邱吉爾雕像遭噴漆

英國倫敦6月7日有數千人在美國駐英大使館外聚集，其後遊行至國會廣場及唐寧街。

英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的塑像成為示威者破壞的目標。設於國會廣場的雕像底座本來刻有邱吉爾姓命，但被人用噴漆噴下的一條直線「劃過」，並在下方噴下「是一個種族主義者」字樣。有人用紙牌寫下「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）並將它貼在塑像的主體。

↓↓↓邱吉爾雕像被破壞

Ok, they’ve just defaced the Churchill statue further. Clearly no one at the #BlackLivesMatter protest has any idea who he was or what he has done. #londonprotests #londonriots pic.twitter.com/bfh1pE46av — George HD (@madgeorgehd) June 7, 2020

英國南部布里斯托爾（Bristol）同日較早時有示威者拉倒17世紀奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）的銅像。它其後被推入河中。

比利時已故國王雕像遭殃

比利時多個城市亦有出現抗議活動，包括布魯塞爾、安特衛普（Antwerp）及根特（Ghent）。幾個城市的已故比利時國王利奧波德二世（King Leopold II）雕像都遭受不同程度的破壞。

↓↓↓利奧波德二世雕像被淋紅油漆

The bust of King Leopold II of Belgium, who orchestrated the colonial genocide of 10 million Congolese people, has been defaced by protesters in Ghent, Belgium.



The movement against racism and injustice is truly global! pic.twitter.com/MZLlX7eeFZ — Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) June 3, 2020

利奧波德二世1865年登基，1885至1908年間將剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo，簡稱民主剛果）當成私有財產，實行殘暴的殖民統治，數以百萬計人死於疾病以及被剝削。他起初在當地收集象牙、之後強逼民眾收集橡膠，如數量不符合要求，不論男、女或兒童都會被斬手。

比利時有示威者用油漆塗污及破壞他的雕像，或是以布袋覆蓋它的頭部，再淋上象徵鮮血的油漆。從Twitter上流傳的照片可見，布袋上寫有「我不能呼吸」字樣。

該國首都布魯塞爾有人爬上雕像，並揮動剛果的國旗，他們發起請願，要求移除全國紀念利奧波德二世的雕像。

↓↓↓有人爬上利奧波德二世雕像揮動剛果國旗