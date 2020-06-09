英國比利時民眾聲援美國示威　雕像成破壞目標　邱吉爾像遭噴漆

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）5月25日死於警察武力執法，引發全國多地示威，其他國家亦有民眾上街聲援。在英國和比利時，一些已故名人的雕像成為示威者就種族問題表達不滿的目標。
邱吉爾雕像遭噴漆
英國倫敦6月7日有數千人在美國駐英大使館外聚集，其後遊行至國會廣場及唐寧街。
英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的塑像成為示威者破壞的目標。設於國會廣場的雕像底座本來刻有邱吉爾姓命，但被人用噴漆噴下的一條直線「劃過」，並在下方噴下「是一個種族主義者」字樣。有人用紙牌寫下「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）並將它貼在塑像的主體。
↓↓↓邱吉爾雕像被破壞
Ok, they’ve just defaced the Churchill statue further. Clearly no one at the #BlackLivesMatter protest has any idea who he was or what he has done. #londonprotests #londonriots pic.twitter.com/bfh1pE46av— George HD (@madgeorgehd) June 7, 2020
英國南部布里斯托爾（Bristol）同日較早時有示威者拉倒17世紀奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）的銅像。它其後被推入河中。
比利時已故國王雕像遭殃
比利時多個城市亦有出現抗議活動，包括布魯塞爾、安特衛普（Antwerp）及根特（Ghent）。幾個城市的已故比利時國王利奧波德二世（King Leopold II）雕像都遭受不同程度的破壞。
↓↓↓利奧波德二世雕像被淋紅油漆
The bust of King Leopold II of Belgium, who orchestrated the colonial genocide of 10 million Congolese people, has been defaced by protesters in Ghent, Belgium.— Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) June 3, 2020
The movement against racism and injustice is truly global! pic.twitter.com/MZLlX7eeFZ
利奧波德二世1865年登基，1885至1908年間將剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo，簡稱民主剛果）當成私有財產，實行殘暴的殖民統治，數以百萬計人死於疾病以及被剝削。他起初在當地收集象牙、之後強逼民眾收集橡膠，如數量不符合要求，不論男、女或兒童都會被斬手。
比利時有示威者用油漆塗污及破壞他的雕像，或是以布袋覆蓋它的頭部，再淋上象徵鮮血的油漆。從Twitter上流傳的照片可見，布袋上寫有「我不能呼吸」字樣。
該國首都布魯塞爾有人爬上雕像，並揮動剛果的國旗，他們發起請願，要求移除全國紀念利奧波德二世的雕像。
↓↓↓有人爬上利奧波德二世雕像揮動剛果國旗
A crowd has climbed onto the statue of colonial King Léopold II in #Brussels chanting “murderer” and waving the flag of the Democratic Republic of Congo where his atrocities took place. #DRC 🇨🇩 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DIH9MGu39M— Jack Parrock (@jackeparrock) June 7, 2020