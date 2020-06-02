【美國示威】荷里活群星齊轟警暴　迪士尼Netflix奧斯卡罕見發聲

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）涉捲偽鈔案，於25日被一名白人警察用膝蓋壓頸制服期間身亡，引發全美群情激憤，各州示威抗議行動不斷，就連Ariana Grande、男神Timothée Chalamet以及Anna Kendrick等影星都走上街頭抗議，Lady Gaga甚至在IG發文怒轟美國總統特朗普，「他擁有全世界最大的權力，卻只帶給我們無知與偏見」。

特朗普上任以來，助長許多白人種族主義者的氣焰，不少媒體及網友認為特朗普間接影響「弗洛伊德之死」的慘案，先前Taylor Swift就已在IG上斥責「等我們11月投票換掉特朗普」，Lady Gaga也時常在網絡上批判特朗普，如今也寫長文狂罵，「自從他上任以來，我們都知道他是一個傻瓜，也是一個種族主義者」，Lady Gaga難過提及許多黑人多年以來一直被壓迫，卻選擇不發聲，事實證明，他們的沉默只會讓他們成為被害者。

荷里活藝人、歌手、迪士尼、華納兄弟、Netflix、HBO、奧斯卡也發聲 點圖放大瀏覽：

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Timothée Chalamet在自己的IG限時動態貼出遊行影片，影片中可見許多民眾哀悼弗洛伊德，並高舉「黑人的命也是命」的牌子，Timothée Chalamet也即時報道現場狀況，「警察們現在已經開始放催淚彈了，請大家注意安全」。 《完美巨聲幫》女主角Anna Kendrick則貼出警方暴力鎮壓的2分鐘影片，只見警察持警棍痛打民眾，還用警車衝撞人群，表示並非每個地方都是和平遊行，請示威者一定要小心，千萬別受傷。

不只許多荷里活名人痛斥警方暴行，就連荷里活各大片商及影視平台，包括迪士尼、華納兄弟、NETFLIX、HBO、迪士尼CEO查佩克（Bob Chapek，音譯）也都在Twitter、IG及Facebook上發聲，就連一向只會發布獎季電影資訊，主辦奧斯卡獎的美國影藝學院也罕見發文，認為「弗洛伊德之死」是任何人都無法接受的，「我們會與黑人伙伴們團結在一起，因為我們知道『黑人的命也是命』」影藝學院更提及，每個人都應該要盡自己的責任，在此刻站出來為正義發聲。

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