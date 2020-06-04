【美國示威】膝壓George Floyd警　選美冠軍妻子申請離婚兼棄夫姓

美國白人警察Derek Chauvin用膝蓋壓制明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd），造成其死亡的事件持續延燒，各地示威和暴動仍在持續。根據《每日郵報》報道，Derek Chauvin的妻子凱莉（Kellie Chauvin）已經以「婚姻遭無法挽回的破壞」訴請離婚，並請求改回原本姓氏。由於兩人沒有小孩，且凱莉有穩定的房產經紀人工作能夠養活自己，她放棄要求贍養費，但要求兩人在明尼蘇達州和佛羅里達州的所有房地產。

Derek Chauvin的妻子凱莉是2018年明尼蘇達小姐選美冠軍（點圖放大瀏覽）：

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根據媒體報道，凱莉在小時候便以難民的身分從寮國搬到美國，曾經做過醫檢員的工作，並在那時認識Derek Chauvin並結婚。她曾在2018年參加明尼蘇達小姐選美，並成功奪得冠軍。當時接受媒體訪問時，她曾形容她先生：「在制服之下他有顆溫柔的心，他是個紳士，到現在他仍會幫我開門或是幫我穿上大衣。」

不過，Derek Chauvin在夜店的前僱主最近卻在電視台受訪時表示，Derek Chauvin和弗洛伊德曾同時在她的店裡做過保安，但她不確定兩人是否熟識。她還說，Derek Chauvin是個十分易怒且對事情常會過度反應的人。「當店裡有爭吵發生，他常直接拿出他的傢伙和胡椒噴霧對付所有人，就算是根本沒必要的時候。」

事件發生後，Derek Chauvin還未曾公開發言，但凱莉曾透過律師發表聲明，表示她「哀痛於弗洛伊德先生的死，並和所有關心這起悲劇的人，一起對他的家人懷抱最大的同情心」。該聲明也獲得好評。

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