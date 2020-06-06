金與正譴責脫北者後　朝鮮學生工人齊示威聲討「背叛祖國」者

朝鮮與韓國關係突然再度緊張，朝方不滿有脫北者團體在韓國利用氣球向朝鮮方向散布反朝傳單，除了朝鮮勞動黨第一副部長金與正怒斥脫北者是「人渣」外，朝方還表示將關閉韓朝聯絡辦公室。朝鮮官媒《勞動新聞》6月6日在頭版刊登國民示威的圖片，工人與學生分別集會聲討脫北者。

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朝鮮官媒刊登的兩張圖片，其中一張是在平壤綜合醫院建築工地，有多名工人舉起拳頭，高聲吶喊口號反對脫北者；另一張則是在金策工業綜合大學，也有大批學生集會，聲討「背叛祖國」的脫北者。

平壤綜合醫院是朝鮮政府近來積極對外宣傳的大型公眾醫療設施，金策工業綜合大學則是朝鮮精英的集中地。

圖為2010年7月韓國團體利用氣球向朝鮮方向散布傳單。（AP）

這次事件源於朝鮮方面不滿脫北者散布反朝傳單的行為。據韓聯社報道，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正之後在6月4日透過官媒譴責脱北者是「垃圾」及「人類渣滓」等，並批評韓國縱容脫北者的行為，要求韓方採取行動。到了6月5日，朝方更稱將關閉位於開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。

韓國方面則呼籲民眾勿在邊境散布反朝傳單，表示這些行為屢次加劇邊境地區的緊張局勢，又指政府正研究有效方案應對。

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正狠批脫北者是「人渣」，圖為2019年3月2日她到訪越南首都河內時的照片（美聯社）

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