【中印對峙】印媒：兩軍撤走多個地點軍隊　惟班公湖對峙繼續

中印軍方高層6月6日的談判為邊境對峙局勢帶來好消息，印度媒體報道，兩軍之後撤走一些在對峙地點的軍隊，但是在班公湖（Bangong Tso）的對峙仍在繼續。

印度政府高級官員9日晚表示，中方撤軍進程已於昨日（8日）開始。「我們也作出回應，撤回我們的軍隊。」這位官員稱「在3個對峙地點，已經恢復現狀。這一過程正在第4個地點展開。」

《今日印度》網站6月9日也報道，為了尋找解決拉達克東部持續不斷的邊界爭端的辦法，印度和中國已經開始在該地區多個地點撤出軍隊。消息人士9日吿訴《今日印度》，這一進展發生的背景是雙方將於本周舉行新的軍事對話。

報道稱，中印軍隊的會談將於本周晚些時候在第14巡邏點（加勒萬河谷地區）、第15巡邏點和基阿姆温泉區（Hot Springs）舉行。消息人士說，中國軍隊已將其軍隊從拉達克東部地區的加勒萬河谷、第15巡邏點和基阿姆温泉區撤退2到2.5公里。

報道指出，印方也從這些地區撤回部分軍隊和車輛。消息人士說，雙方正在這些地點舉行營級指揮官級別的會談，兩國還通過熱線電話與對方舉行會談。

但是報道也強調，印度軍隊和中國人民解放軍的對峙仍在班公湖附近繼續。5月，兩軍正是這裏曾發生肢體衝突。