非洲布隆迪總統恩庫倫齊扎病逝　終年55歲

中非國家布隆迪（Burundi）政府6月9日宣布，總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）因心臟病離世，終年55歲，當地隨即進入7天全國哀悼期。

恩庫倫齊扎原定在8月卸任，當局指他6日觀看一場排球賽後，於晚上感到不適，隨即送院接受治療。他的病情在7日一度好轉，曾與其他人交談，但在8日病情急轉直下，並出現心臟病發。醫生為他進行數小時的心肺復蘇，惟最終返魂乏術。

恩庫倫齊扎年輕時曾在大學擔任體育教師，在內戰時期參與游擊隊，戰後游擊隊成為執政黨後，他在2003年加入過渡政府，並在2005獲國會選為總統。他上台後，布隆迪一度出現數年的和平時期，當地撤銷實施多年的宵禁令，軍方參與非洲聯盟在索馬里的維和任務。

布隆迪總統恩庫倫齊扎執政當地15年，但未能成功第三度連任。他原定在8月卸任，惟在6月9日因心臟病身亡，終年55歲。

不過在恩庫倫齊扎執政的15年時期，布隆迪的人權問題為人詬病，傳媒和人權份子經常成為政府針對目標，聯合國的報告指當地經常發生反對派人士遭執政黨支持者及保安部隊強姦和殺害的情況，導致國際社會拒絕向當地推供經濟援助，布隆迪的經濟一蹶不振。根據世界銀行資料顯示，布隆迪有大約四分三人口活於貧困之中，當地的平均人口壽命為57歲，比鄰國盧旺達（Rwanda）低大約10歲。

布隆迪在2017年退出國際刑事法院，駐當地的聯合國人權事務辦公室亦在2019年關閉，而全球現時面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情時，當局甚少為民眾安排病毒檢測，更舉行大型競選活動而惹來批評，結果政府下令驅逐世衛（WHO）代表離境。恩庫倫齊扎的妻子丹尼斯（Denise Bucumi Nkurunziza）早前證實確診，目前在肯尼亞（Kenya）接受治療。