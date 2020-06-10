美國非裔男子弗洛伊德喪禮於侯斯頓舉行　遺體安葬母親墓旁

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的喪禮在6月9日於家鄉侯斯頓（Houston）舉行，其家屬與前副總統拜登（Joe Biden）致辭時分別呼籲為弗洛伊德爭取公義，並追求種族平等。

弗洛伊德的喪禮在侯斯頓的一間教堂內以私人形式舉行，有大約500名人士參加，場外亦有數以千計民眾聚集，向他作最後送別，儀式因此比原定時間遲45分鐘開始。受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，出席人士都戴上口罩，當中不少口罩印有弗洛伊德的照片或「為弗洛伊德爭取公義」的字句。

弗洛伊德喪禮：南德州大學警方在弗洛伊德的靈柩前致意。（AP）

代表民主黨參加11月總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）透過視像發表講話，稱大家為弗洛伊德爭取公義的一刻，美國會邁向種族公義之時，並向對方的女兒詹娜（Gianna Floyd）表示，她的父親或會從此改變世界。

侯斯頓市長特納（Sylvester Turner）致辭時稱，他會簽署行政命令，禁止市內執法人員以鎖頸方式對待疑犯、該市所屬的哈里斯郡警方同日較早時則宣布嚴禁鎖頸，以及增加審核使用電槍和隨身攝錄機。

喪禮結束後，當局安排馬車將弗洛伊德的靈柩運到距離教堂24公里外的墓園，長眠於母親的墓旁。

弗洛伊德喪禮：弗洛伊德遺孀露絲（右）與女兒鯛娜（左）到場向對方作最後送別。（AP）

而在喪禮開始前，明尼蘇達州長沃茨（Tim Walz）發表宣言，呼籲州內民眾默哀8分46秒，稱大家要盡力一同消除存在多時的種族歧視問題，確保大家安全和繁榮。另外紐約證券交易所亦在當地時間中午舉行悼念儀式。