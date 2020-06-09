【美國示威】涉弗洛伊德案警員紹文首度出庭　保釋金100萬美元

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭白人警察紹文（Derek Chauvin）以膝壓頸後死亡，事件引發全美多地爆發示威。44歲的紹文周一（8日）首度於明尼阿波利斯的法院提堂，法庭將保釋金額定在100萬美元（約775萬港元），並附帶不能離開明尼蘇達州、不能取得武器及接觸弗洛伊德家人等條件。

涉事警員紹文6月8日首度於明尼阿波利斯的法院提堂，法庭將其保釋金額定在100萬美元（約775萬港元）。圖為44歲的紹文，攝於5月31日。（美聯社）

紹文早前被控三級謀殺及過失殺人罪，並在6月3日被加控一項二級謀殺罪名；事發當日另外3名在場的警員Tou Thao、萊恩（Thomas Lane）及J. Alexander Kueng同遭起訴，6月4日首度出庭應訊，法官批准3人以每人100萬美元保釋。

弗洛伊德遺體周一被移至德州休斯頓並舉行第三場追悼會，靈柩擺放在一間教堂內讓公眾瞻仰，德州州長阿博特（Greg Abbott）在靈柩前低頭致意，他表示曾與弗洛伊德家人見面，並承諾德州不會出現類似事件。

弗洛伊德的葬禮將於周二（9日）在休斯敦舉行，遺體下葬在一個墓園，位置就在其亡母的墓旁。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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（綜合報道）