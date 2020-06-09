【美國示威】涉弗洛伊德案警員紹文提堂　6月29日再出庭

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）在遭警察暴力執法後死亡，事件引發全國多個地方連日爆發示威。涉案的美國前警察紹文（Derek Chauvin）6月8日以視像方式首次出席法庭聽證會。在十餘分鐘的聽證會上，他全程幾乎不發一言。

涉事警員紹文6月8日首度於明尼阿波利斯的法院提堂，圖為44歲的紹文，攝於5月31日。（美聯社）

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幾乎不發一言

綜合美國有線新聞網絡（CNN）及英國廣播公司（BBC）6月8日的報道，紹文目前被關押在明尼蘇達州橡樹公園高地監獄（Oak Park Heights Prison）。當天，紹文穿着橙色的囚衣，戴着手銬和藍色的口罩，坐在監獄內的一個小會議室內。

在聽證會上，這位前警察幾乎沒有說什麼，，他面臨三項指控，包括二級謀殺，三級謀殺和二級誤殺，最高刑罰分別為監禁40年，25年和10年。

在當天聽證會上，雷丁（Jeannice M Reding）法官將他的無條件保釋金額定為125萬美元，或有條件保釋金100萬美元。其中有條件保釋條款包括不可離開明尼蘇達州、不可和弗洛伊德的家人接觸、交出槍支、不從事執法或安全工作等。

紹文和他的律師在聽證會上沒有提出反對意見，下一次庭審時間定於6月29日。

自5月29日，也就是弗洛伊德死亡4天後被捕以來，紹文一直遭拘留。此次事件引發的抗議活動在美國持續延燒，並引發了德國、英國、法國、澳洲等國的大規模反種族歧視抗議示威活動。

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