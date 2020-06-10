中英外相通話後　中國外交部：英國給過香港什麼自由

中英兩國因「港版國安法」外交爭執不斷升級，在中國外長王毅與英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）通電話後，中國外交部發言人華春瑩6月9日再次談及香港問題，並予以反問。

在中國外交部6月9日舉行的例行記者會上，發言人華春瑩就英方「對香港市民自由的關心」並反問：英國給過香港什麼自由？

「英國關心香港市民自由的問題，其實它不妨回顧一下英國對香港156年殖民統治期間，他們給過香港市民什麼自由？什麼民主？」華春瑩反問道：28位港督中哪一個是由香港民眾選舉產生的？那個時候港人有上街抗議示威的自由了嗎？而且，英國對香港殖民統治時期，英國《叛逆法》是適用於香港的。

華春瑩強調，既然香港是中國的一個特別行政區，中國中央政府立法來維護香港國家安全，有任何問題嗎？「我想在這個問題上，不應該有任何雙重標準，英方應該認清時勢、謹言慎行。」

與此同時，中國駐英國大使劉曉明6月9日談到香港問題時，批評英國仍有一些政客固守「冷戰思維」和「殖民心態」，仍未認清香港已經回歸中國、是中國一個特別行政區的現實。近來，他們對香港特區維護國家安全立法說三道四，干預香港事務和中國內政，中方對此堅決反對。