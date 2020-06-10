美國首名非裔空軍參謀長　提名獲參議院一致通過

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡掀起示威之際，參議院6月9日一致通過由太平洋空軍司令部指揮官、四星上將布朗（Charles Brown）出任空軍參謀長。布朗成為首名出任空軍參謀長的非裔美國人。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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副總統彭斯（Mike Pence）罕有出席並主持投票。布朗的提名最終以98票贊成、0票反對獲得一致通過。彭斯形容，這個時刻「具有歷史意義」。總統特朗普（Donald Trump）也形容是有歷史意義的一天。

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

布朗是空軍戰鬥機飛行員，有超過2,900小時的飛行經驗，其中包括130小時戰鬥經驗。布朗自2018年7月起擔任太平洋空軍司令部指揮官。

全國爆發示威之際，布朗6月5日發佈影片，表達對弗洛伊德和所有遭受不公平待遇非裔美國人的同情，講述自己作為非裔在軍中遭受的歧視和質疑。他指，軍旅生涯期間，自己通常是中隊唯一的非裔美國人，或作為長官是房間內唯一的非裔美國人。

美軍的黑人指揮官數目少之又少。軍中41位最高級的指揮官中，包括海陸空三軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊的四星上將，只有2位是黑人，分別是布朗和領導陸軍司令部的加雷特（Michael X. Garrett）。