【港版國安法】日媒：歐洲憂美國對華立場　G7涉港聯合聲明遇阻力

日本政府擬就「港版國安法」發表七國集團（G7）聯合聲明，中國對此立刻釋放警吿信號。不過分析認為，日本的聯合聲明計劃註定面臨難產，但關鍵阻力並非中國。

日本時事通信社6月11日報道稱，針對中國政府通過「港版國安法」，日本政府考慮聯合G7發表要求維持香港一國兩制的聲明。

不過，報道指出，由於美國總統特朗普（Donald Trump）政府主導尖鋭的對華政策遭到歐洲的強烈反對，聯合聲明的協調面臨困境。

6月10日，日本首相安倍晉三在國會上表示希望帶頭G7發表涉港聯合聲明。（AP）

日本首相安倍晉三當地時間6月10日在國會眾議院預算委員會上表示：「在一國兩制的前提下，G7內部針對香港問題發表聲明，日本希望起到帶頭作用。」

此外，日本外務省官員還表示，日本政府堅持的立場是，「在擁有自由和法治等共同價值觀的G7內部發表針對中國的聲明，這一點很重要」。

據政府相關人士稱，美國對G7內部無法達成意見一致感到惱火，於是聯合英國、加拿大和澳洲率先發表聲明。對此，日本不願G7內部分歧展現在外界面前，因此推遲參與聯合聲明的發表。

報道還稱，G7峰會在3月時以視像會議的形式舉行，這成為美歐分歧加深的契機。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，不斷猛烈抨擊中國，這令與中國經濟關係深厚的歐洲不知所措。

日本外務省官員指出，「即使G7外長再次舉行會議，歐洲也擔心事態會像3月時一樣」。歐洲各國將密切關注11月的美國總統大選，同時對事態加以判斷。