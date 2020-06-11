【英國脫歐】談判僵持　歐盟：英國提出過份要求

英國正式脫歐後，英歐就未來關係展開談判。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）6月10日表示，英國尋求與歐盟的貿易關係，跟歐盟成員與歐盟的貿易關係過份接近，促請倫敦修改要求，務求於剩餘的四個月內達成協議。

圖為3月2日，歐盟首席談判代表巴尼耶和英國首席談判代表弗羅斯特於比利時布魯塞爾進行談判。（路透社）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，英歐透過視像方式進行為期四日的談判。雙方於多項議題膠着，包括企業規管和漁業權利。巴尼耶直言，談判沒有重要進展。英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）也指，談判進展有限，不過形容氣氛積極。

巴尼耶表示，英國在很多方面提出的要求比起加拿大、日本或很多其他貿易伙伴還要多。他指，在很多方面，英方尋求維持歐盟成員國所獲的優待，但拒絕接受約束，亦想要挑出歐盟單一市場最吸引的要素，但不承擔義務。

巴尼耶指出，英國想進入歐盟市場而且不帶限額和關稅，卻偏離歐盟規則。他指，倫敦亦為部份英國企業尋求幾乎完全自由的流動，以及全面認證專業資格和部份海關規則及程序。

英國1月31日正式脫歐，暫時留在歐盟的免關稅經濟區，直至年底。過渡期可以延長兩年，不過需要於7月1日前提出延期。英國首相約翰遜（Boris Johnson）多次強調不會延長過渡期。如果英歐年底前未達協議，雙方將實施關稅和限額，勢將衝擊經濟。