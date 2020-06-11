英國發表香港半年報告書　外相：社會動盪須由香港解決而非中國

英國外交部6月11日向國會提交最新一份《香港半年報告》，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，任何對香港社會動盪的解決方案必須來自香港，而非中國，他要求北京重新考慮「港版國安法」。 他又在報告重申，若中方實施港版國安法，英方將修改對英國國民（海外）護照（BNO）的安排。

新一份報告書涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港事件，藍韜文在報告內表示，英方繼續完全投入於支持香港高度自治及享有聯合聲明與「一國兩制」框架下的權利與自由。他提到，根據聯合聲明，對香港社會動盪及其根本原因的解決方案應該來自香港，而不是由中國大陸來施加。

藍韜文又表示「英國對香港如何走出當前處境的看法相當明確，那就是所有各方必須進行對話與和解，並展開有力的獨立調查。」

Today I presented to Parliament the latest Hong Kong 6 Monthly Report, (July-December 2019).



As my Foreword makes clear, the situation is of deep concern & the events during this period require a robust, independent inquiry to rebuild trust. https://t.co/Uqdij3Bee4 — Dominic Raab (@DominicRaab) June 11, 2020

藍韜文又提到，嚴重關切中國計劃推行「港版國安法」，認為該法案打擊「一國兩制」框架，他稱，本來在此之下，香港擁有在行政、立法及司法上的高度自治保障。他稱，由中央政府而不是香港內部來直接頒布國安法，將與《基本法》23條產生直接衝突，也與中英聯合聲明下的中方義務有衝突。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

藍韜文又表示，目前仍有時間讓中方重新考慮，懸崖勒馬，並尊重香港的自治及尊重自己對國際的義務。他再重申，若中方實施港版國安法，英方將修改對在香港持有英國國民（海外）護照（BNO）人士的安排，英方將會取消BNO持有人6個月的逗留英國期限，容許他們到英國12個月以申請就業和上學，並可以延長，為他們申請成為公民提供途徑。

在北京提出「港版國安法」後，英美等多個西方國家相繼提出反對，至於中國外交部則反駁指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

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