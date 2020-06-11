李克強與默克爾視像會議　稱中德要擴大雙向開放

中國國務院總理李克強6月11日與德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行視像會晤，李克強表示，疫情過後要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化。他又提到中德要擴大雙向開放。

央視報道，李克強在人民大會堂參與這次視像會晤，而在這次會晤前，雙方舉行汽車、重型燃氣輪機試驗電站、人員培訓等雙邊合作文件的「雲簽約」儀式。

圖為2019年9月6日默克爾率領商業代表團訪華時，與李克強會面（Getty）

李克強：願同德方加強抗疫交流合作

李克強在會晤中表示，新冠肺炎疫情對中德交往與合作造成衝擊，但雙方合作沒有停步，將繼續向前發展，他稱，中方高度重視中德關係，願在互相尊重、平等互利基礎上，同德方加強互信，保持對話，推動各領域合作，推動中德關係取得新進展。

李克強又表示，願同德方加強抗疫交流合作，他指出，疫情過後要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化，中國正在進一步擴大開放，願為各國企業來華投資提供良好營商環境。

中方：中德要擴大雙向開放

他稱，中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來「快捷通道」，為企業合作和復工復產提供便利，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

李克強表示，中國一貫支持歐洲一體化進程，樂見歐盟保持團結和繁榮，他提到，中德、中歐加強開放合作不是權宜之計，而是符合彼此共同利益，可以實現互利雙贏多贏，至於德國將擔任歐盟輪值主席國，他期待德方為促進中歐關系發展發揮積極作用，願同歐方保持高層交往，推動務實合作，爭取早日完成中歐投資協定談判。

圖為默克爾2020年6月10日在德國柏林參與內閣會議（路透社）

默克爾：兩國都主張加強多邊主義

默克爾表示，德中高層溝通密切，在抗擊疫情方面開展了良好合作，她稱，德方歡迎中國堅持擴大對外開放，將繼續促進德中各領域合作。

默克爾又提到，德中都主張加強多邊主義，願密切在世界貿易組織事務中的溝通協調，德方願同中方籌備好歐中高層交往，加快歐中投資協定談判，推動德中、歐中關係取得更大發展。