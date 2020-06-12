Twitter移除3萬個帳戶　涉為中俄土政府政治宣傳

Twitter6月11日表示，凍結和移除32,242個帳戶，指有關帳戶被中國、俄羅斯和土耳其政府用於政治宣傳及散播虛假訊息。

Twitter指，該批超過3.2萬的帳戶中，有23,750個與Twitter、Facebook、YouTube在2019年被打擊的中國政府支持的網絡行動有關連。另外Twitter亦凍結大約15萬個被稱為「擴音器」帳戶，用於推動核心戶口所張貼的內容。

今次行動由Twitter與網絡政策研究所史丹福互聯網觀察站（Stanford Internet Observatory）合作，並指有關組織主要用於就香港反修例示威發表不實內容，但亦有不少內容是稱讚中國處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情方式，以及批評流亡美國的富商郭文貴和台灣的言論。

Twitter和研究人員經過分析後，認為有關網絡並沒有形成太大牽引力，反而變成一堆虛假帳戶的同溫層。

史丹福互聯網觀察站研究經理Renee DiResta表示，Twitter在去年8月移除大約1000個與北京有關並抨擊香港示威者的帳戶後，但中國隨即建立更多戶口捲土重來，並在1月開始散布疫情相關內容。她認為，Twitter的行動和容許研究員取得數據，為其他社交平台提供榜樣。