Twitter刪除17萬個與中國影響力運動有關帳戶

Twitter在6月11日稱刪除超過17萬個與中國影響力運動有關的帳號，並指它們與中國政府有關。這些帳戶以欺騙性訊息傳播對中國政府有利的訊息，包括有關香港示威、新冠病毒以及其他議題。

研究人員在分析2018年1月至2020年4月的推文後，得出有關結果。他們指推文的主要目標受眾是在香港生活的人，其次是中國僑民。

Twitter關閉23,750個「高度活躍核心網絡」（highly engaged core network）的帳戶，以及大約150,000個用來提高核心網絡內容的帳戶。這批逾2.3萬個帳戶，合計推文348,608次。

Twitter及分析帳戶的研究人員表示，這個網絡很大程度上是偽造帳號的回聲室，沒有更多的吸引力。

Twitter表示，中國的帳戶網絡與2019年Twitter、Facebook和Google旗下YouTube刪除的一個受國家支持的行動有關。研究人員相信它們是在中國大陸運作，「蓄意而特地試圖在香港製造政治不和。」公司在那次行動中，移除不多於1000個帳戶。

公司在這次行動中，還刪除了與俄羅斯及土耳其有關的帳戶。它發現1000個帳戶與統一俄羅斯斯黨（United Russia party）有關，以及一個涉及7340個帳戶的網絡，亦在發出有利於總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）所屬正義與發展黨（AK Parti）的訊息。研究人員指那些帳戶合計推文3700萬次

研究人員稱，今次被刪除的、與中國影響力運動有關的帳戶，同樣主要聚焦於香港，但也宣傳關於新冠疫情、流亡的中國富豪郭文貴以及台灣的訊息。

斯丹福網絡觀測計劃（Stanford Internet Observatory）技術研究經理迪雷斯塔（Renee DiResta）表示，該網絡關於新冠病毒的訊息在1月底有所增加，隨着疫情蔓延至中國以外地區，相關訊息在3月底急增。

美國國務院5月表示發現一個虛假的Twitter帳戶網絡，它「極有可能」與中國散布虛假的冠狀病毒聲明有關。

Twitter發言人11日表示，公司刪除的網絡與美國國務院識別的網絡無關。