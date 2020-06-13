英國戰時首相邱吉爾雕像被毀　約翰遜斥荒謬可恥

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反種族歧視示威席捲英國。戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）等歷史人物被指是種族主義者，雕像接連被示威者破壞。周末示威前夕，政府用圍板保護部份雕像。首相約翰遜（Boris Johnson）6月12日直言，破壞邱吉爾雕像的做法是荒謬和可恥。

圖為6月7日，英國倫敦有示威者於國會廣場包圍邱吉爾雕像。（美聯社）

約翰遜發文表示，邱吉爾的確曾經發表「今日的我們」不能接受的言論，不過他是英雄，將英國和整個歐洲從法西斯主義和種族主義的暴政拯救出來，值得世人紀念。他指，「我們不能在現在試圖篡改或審查我們的過去。我們不能假裝有不一樣的歷史。」

約翰遜指，理解民眾對美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡的憤怒，以及抗議歧視的渴望。不過他認為，示威被極端份子騎劫，促請民眾遠離示威。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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政府用圍板封起邱吉爾雕像，避免遭破壞。示威者擔心與極右組織發生衝突，將原定周六舉行的活動提前一日。約500名示威者於海德公園（Hyde Park）集合，然後在倫敦市中心遊行。組織者呼籲和平示威，並不要參加周末期間的示威。

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