英國戰時首相邱吉爾雕像被毀　約翰遜斥荒謬可恥

反種族歧視示威席捲英國。戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）等歷史人物被指是種族主義者，雕像接連被示威者破壞。周末示威前夕，政府用圍板保護部份雕像。首相約翰遜（Boris Johnson）6月12日直言，破壞邱吉爾雕像的做法是荒謬和可恥。

圖為6月7日，英國倫敦有示威者於國會廣場包圍邱吉爾雕像。（美聯社）

約翰遜發文表示，邱吉爾的確曾經發表「今日的我們」不能接受的言論，不過他是英雄，將英國和整個歐洲從法西斯主義和種族主義的暴政拯救出來，值得世人紀念。他指，「我們不能在現在試圖篡改或審查我們的過去。我們不能假裝有不一樣的歷史。」

約翰遜指，理解民眾對美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡的憤怒，以及抗議歧視的渴望。不過他認為，示威被極端份子騎劫，促請民眾遠離示威。

It is absurd and shameful that this national monument should today be at risk of attack by violent protestors. Yes, he sometimes expressed opinions that were and are unacceptable to us today, but he was a hero, and he fully deserves his memorial. 2/8 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 12, 2020

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政府用圍板封起邱吉爾雕像，避免遭破壞。示威者擔心與極右組織發生衝突，將原定周六舉行的活動提前一日。約500名示威者於海德公園（Hyde Park）集合，然後在倫敦市中心遊行。組織者呼籲和平示威，並不要參加周末期間的示威。