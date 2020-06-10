【美國示威】倫敦審查地標歷史　碼頭區博物館前黑奴商人雕像被拆

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英國倫敦當局6月9日拆除在倫敦碼頭區博物館（Museum of London Docklands）前，豎立的羅伯特．米利根（Robert Milligan）雕像。當局指雕像在今天已不合時宜，不被區內民眾所接受。

圖為6月9日倫敦碼頭區博物館前，工人正在拆除館前紀念米利根的雕像。（Reuters）

受美國黑人遭警方暴力執法致死，引發美國的大規模示威影響，英國亦出現同樣的示威。一群示威民眾在7日於布里斯托（Bristol）拉倒了一名大慈善家兼黑奴販子的科爾斯頓（Edward Colston）雕像，指責雕像是種族歧視的象徵。

為避免其他雕像被破壞，倫敦及曼徹斯特市政府表示，將主動成立委員會審查地區的地標、建築物及雕像，檢查是否與當年的奴隸制歷史有關。在9日，倫敦碼頭區博物館的雕像就被當局移除。

被移除的雕像是為紀念羅伯特．米利根，在1809年建成。米利根當年推動建設西印度碼頭（West India Docks），即今日倫敦港區碼頭，但在他於牙買加經營的砂糖工廠中僱用超過500多名黑奴。

他的雕像自當年在港區豎立，雖一度被移往別處，但在1997年移回舊地，佈置在倫敦碼頭區博物館前。

↓↓↓在布里斯托，科爾斯頓雕像被拉倒時的情景

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