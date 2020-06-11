民調顯示拜登大幅領先　特朗普陣營要求CNN撤回並道歉

美國有線電視新聞網（CNN）近日發布最新民調，顯示美國總統特朗普（Donald Trump）的支持率大幅落後對手拜登（Joe Biden），特朗普競選陣營要求CNN道歉及收回該民調，並向CNN總裁朱克（Jeff Zucker）發信。

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特朗普陣營：調查帶偏見

據美國有線新聞網絡（CNN）6月10日報道，美國總統特朗普的競選陣營在信中要求CNN就最近民調顯示他遠遠落後於民主黨總統候選人、美國前副總統拜登一事道歉，並收回民調。

信中提到CNN民調是在「通過帶偏見的調查和偏斜的採樣誤導美國選民」，該封信是由特朗普競選團隊的高級法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）和營運總監格拉斯納（Michael Glassner）簽名後發出。

信件提到「這項民調是個噱頭，是假民調，為了讓選民感壓抑，扼殺對總統的衝勁與熱情，未能如實反映美國民眾對總統的普遍支持。」特朗普競選團隊要求CNN撤回這項調查，並發表「全面、公正、引人注目的撤回、道歉和澄清，以糾正其誤導的結論。」

CNN提到，特朗普競選團隊是以「停止並終止」（cease and desist letter）形式發出。此意味是通知個體或公司立即停止並不再展開某種行為，否則將面臨法律訴訟的信函。

特朗普陣營向CNN總裁朱克（Jeff Zucker）發信表示不滿，圖為朱克2019年12月在紐約出席公開活動（Getty）

CNN：40年來首次

CNN方面表示已拒絕特朗普方面的要求，發言人多爾尼克（Matt Dornic）則表示「我們支持我們的民調。」CNN執行副總裁兼總法律顧問維吉蘭特（David Vigilante）吿訴特朗普競選陣營「全盤拒絕他們的指控和要求」。

在回覆特朗普團隊的信函中表示：「據我所知，CNN因為美國政客或競選團隊不喜歡CNN的民調而遭到法律訴訟威脅，在40年公司歷史上還是頭一次。」

CNN Polls are as Fake as their Reporting. Same numbers, and worse, against Crooked Hillary. The Dems would destroy America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

特朗普：CNN調查與他們的報道一樣虛假

CNN在6月8日發布的一項民調顯示，拜登的支持率為55%，特朗普只有41%，特朗普落後對手拜登14個百分點，此惹來特朗普的陣營不滿。該民調還顯示，民眾對特朗普工作的滿意度也下降至38%，為2019年1月以來的最低點；不滿意度則達到57%，為2019以來最高。

特朗普先在Twitter發文痛罵，斥「CNN的民意調查與他們的報道一樣虛假。」特朗普認為，有媒體正嘗試以負面的民意調查結果來削弱他的支持度。他已聘請民意調查機構McLaughlin & Associates來重新審視近日的一些民意調查。

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