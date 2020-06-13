【新冠肺炎】巴西染疫死亡人數超越英國全球排第二　世衛點名關注

肆虐全球多國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，巴西是拉丁美洲重災區之一，截至香港時間6月13日上午7時33分為止，全球累計7,620,750人確診、累計424,775人死亡，其中美國已有7,516,656人染疫、逾11萬人死亡。與此同時巴西死亡人數急增，並已在6月13日超過英國，成為病死人數第二最多的國家。

巴西死亡人數已超越英國（累計死亡個案41,481個）成為的全球染疫死亡人數第二高的國家。巴西死亡病例數目如今僅排在美國之後。

英國《衛報》引述巴西一個媒體聯盟的統計。它們在政府上周宣布不再公布累計確診數字後開始進行有關工作。根據它們的數據，巴西病歿個案新增843個，累計達41,901個。

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巴西政府處理疫情的手法備受批評，然而總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）繼續採取淡化疫情嚴重性的態度。他6月11日一個播客節目中表示，他的應對方式是為保護國家經濟及就業。他指控國內記者太將焦點放在死亡數字，還有前衞生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）製造虛構的統計數字，目的是讓民眾留在家以及「散播恐怖」。

該國疫情令人擔憂，世界衛生組織（WHO）亦就此發聲。世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）指出，全球10個疫情最嚴重地區，有4個在美洲，並稱巴西及墨西哥的情況最值得關注。他說巴西的國家衛生系統在承受壓力，但從數據看來，系統並未被壓倒。