【新冠肺炎】美國21州病例激增　哈佛權威：9月會再有10萬人死亡

美國總統特朗普（Donald Trump）稱美國新型冠狀病毒肺炎疫情已近尾聲，如同「餘燼」和「塵埃」，但事實是，美國確診突破200萬，死亡逾11萬，21州在重啟經濟後，再次出現確診個案增加的情況。哈佛大學權威專家對媒體發聲並警告，公開疫情事實。

美國21州疫情反彈。美國重啟經濟後21個州的病例激增。新墨西哥州和佛羅里達州的病例數量增長40％，在從未實施全州居家隔離令的猶他州和阿肯色州，病例數量增長60％。亞利桑那州的病例數增加93％，該州官員敦促醫院啟動緊急計劃。

美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）對此表示悲觀，稱新冠病毒疫情大流行是「最糟的噩夢」，說自己懷疑美國對新冠病毒「才剛開始真正了解。」

爆發遊行是重要傳播因素。美國哈佛大學全球健康研究所所長賈哈（Ashish Jha）博士對《今天》節目表示，雖然有人認為是測試面積擴大導致確診數上升，但這一理論不能解釋至少九個州的住院治療病例數均呈上升趨勢。

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賈哈指出造成確診激增的兩個重要因素：一個是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），全美數百萬民眾出遊。

另一個因素是全美範圍爆發對警察暴行和種族不公的抗議活動。賈哈說，他認為抗議活動「正在催生更多病例」，並強調抗議者戴口罩的重要性。

賈哈說：「我懂，人們願意冒險和病毒共存。」但「這意味着（按照目前狀況）美國每一天都將有800人到1,000人死於新冠肺炎。每月將有25,000人到30,000人面對死亡；到9月，美國將再有十萬人死於新冠肺炎。這是災難性的代價。」

賈哈指出：「但這個數據仍然不會停止。這種流行病將一直持續到明年春季或夏季，直到我們接種疫苗為止，這種情況才會消失。」

賈哈強烈呼籲，民眾不必與數十萬垂死的人同生死，大家需要戴好口罩，必須儘可能地保持社交距離。