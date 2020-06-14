法國總統馬克龍18日赴英紀念抗戰演說80周年　疫情爆發後首度外訪

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於6月18日前往倫敦，紀念「6月18日呼籲」（L'Appel du 18 juin）。這將是自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，馬克龍的首次外訪。

圖攝於1月23日，馬克龍與查理斯王子共同出席奧斯威辛集中營解放75周年紀念活動。（Reuters）

馬克龍將在18日前往倫敦，與王儲查理斯（Prince Charles）會面，並向倫敦頒發法國榮譽軍團勳章。馬克龍在2月時已表示會在6月訪問英國，紀念「6月18日呼籲」80周年，新冠疫情未有影響日程。

王儲查理斯在3月時確診患上新冠肺炎，症狀輕微，在隔離治療後現已康復。英國廣播公司（BBC）報道指查理斯及夫人卡米拉（Camilla）將在克拉倫斯宮（Clarence House）接待馬克龍。

受疫情影響，英國目前要求海外入境人士後隔離14天，報道指馬克龍將不受此限。

「6月18日呼籲」是法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）在1940年6月18日發表的著名演說。法國在納粹德國入侵下淪陷，當時仍為國防部次長的戴高樂逃往英國後，向人民發表演說，宣稱法國仍未戰敗，呼籲人民不要放棄希望。戴高樂其後成立自由法國並成為領袖，繼續與納粹德國抗戰。「6月18日呼籲」被視為法國抗戰起源的重要標誌。

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