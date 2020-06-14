【新聞背後】朝鮮突然要脅斷交　韓國反朝傳單與氣球是什麼？

朝鮮中央委員會第一副部長金與正6月13日發表談話，稱韓國政府應對脫北者團體散發傳單不力，是時候「與韓國訣別」，甚至威脅動武，朝韓關係陷入自2018年的冰點。

圖為2016年4月，韓國的脫北者團體展示反朝單張，單張會隨汽球飄往朝鮮境內。（Reuters）

朝鮮指責韓國應對不力，但事實韓國並非如朝鮮所說的消極應對。青瓦台6月4日公開譴責向朝鮮散發反朝傳單，稱行為「百害而無一利」；11日韓國統一部指將準備以違反南北交流協力法，控告散發傳單的團體；12日京畿道決定暫時封閉金浦、坡州及漣川鄰近邊境地區，防止有人前往邊境附近散發傳單。韓國政府的行動可謂十分積極。

除了傳單還有杯麵

韓國向朝鮮散發反朝單張的行為，自韓戰爆發以來已持續至今。過去有政府組織行動，但至近年只由民間團體發動。據韓國統一部的統計，韓國民間團體自2010年向朝鮮散發了近2,000萬張傳單。傳單以反金氏統治及宣揚外邊世界及韓國為主，傳單會綁在氣球上，隨風飄進朝鮮境內。

除了單張，團體有時也會傳送韓國的糧食、書籍、照片、甚至杯麵、SD儲存卡或電腦USB，旨在讓朝鮮人民看見外邊世界。

圖為6月9日，朝鮮譴責韓國反朝傳單及脫北者的活動。（Reuters）

民間反朝破壞韓朝關係

不過有反對聲音批評，傳送單張的效果細小，且會損害兩國關係。《韓民族日報》訪問部分反對散發反朝傳單的脫北者指出，朝鮮山多氣球很難飄至市內，有關行為更可能對朝鮮國民造成傷害：一名2004年成功脫北的受訪者表示，若在朝鮮意外執拾單張被發現，或會遭受處分。

朝鮮過去亦對反朝傳單進行激烈回應，2014年10月朝鮮邊境警衛一度向飄往境內的汽球開火，韓方亦作出射擊回應，意味有關行為可能引發雙方邊境衝突，造成死傷。

2018年韓朝重修關係，促成美朝會談為朝鮮半島和平帶來契機。但無核化談判陷入僵局，韓國亦因聯合國制裁無法與朝鮮展開實質經濟合作。朝鮮多次指責韓國受制於美國，裹足不前。

有分析指朝鮮借韓國團體散發傳單機會，高調譴責韓國，是展示朝鮮已愈來愈沒耐性，並就降低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對國內影響，統一內部聲音。

↓↓↓回顧特金會，請點擊放大觀看：