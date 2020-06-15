【新冠肺炎】美國感染個案回升　是重啟經濟還是示威造成？

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有反彈趨勢，有分析指這可能是由於各州重啟經濟活動，加上近日的示威活動，讓人擔憂會否出現第二波疫情爆發。

圖為6月10日佛羅里達州邁阿密海灘，政府陸續放寬限制重開海灘，民眾前往海灘消暑。（Reuters）

美國約翰斯・霍普金斯大學（JHU）指出，截至6月13日上午，至少13個州分在過去一周內，平均單日新增個案出現最少10%的增幅，感染數字有上升趨勢。截至13日，全國新增感染個案25,302宗，累計確診人數達214萬。

確診個案增加或許與病毒檢測數增加有關，根據團體The COVID Tracking Project，美國檢測數量自4月中旬增至3倍。同時有分析指，隨着各州重啟經濟，天氣轉熱人們外出消暑，亦可能增加感染數字。

至於近日因黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察暴力執法死亡引發的全國示威，亦有可能令感染風險增加。不過有專家指仍需觀察數日，因示威活動才開始約兩星期。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 5 + 4 + 3

美國疾病控制和預防中心（CDC）尚未證實全國各住院個案增加的情況，但稱他們將密切觀察。

美國《紐約時報》特別指出，總統特朗普（Donald Trump）將重啟競選活動，包括即將在20日俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行集會，指出在室內舉行的集會可能成為散播病毒的温床。