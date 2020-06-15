菲律賓獨媒Rappler創辦人「網絡誹謗」罪成　言論與新聞自由堪憂

菲律賓「拉普勒新聞網站」（Rappler，簡稱：拉普勒）行政總裁雷薩（Maria Ressa）涉嫌網絡誹謗的案件在6月15日宣判。馬尼拉法庭判雷薩以及曾效力拉普勒的研究人與撰稿人員小桑托斯（Reynaldo Santos Jr）罪名成立。人權團體指，本案是對菲律賓新聞自由的「毀滅性打擊」。

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案件背景：華商控告雷薩與小桑托斯

這宗涉及新聞自由的訴訟案源起為本地華商Wilfredo Keng在2017年控告雷薩和桑托斯，指拉普勒網站於2012年5月刊登的一篇報道影射他涉及人口販運及販毒。

判決結果：兩人被判最高6年有期徒刑

雷薩和小桑托斯被判6個月加1天至6年的有期徒刑。由於全案可上訴到最高法院，雷薩和小桑托斯目前無需入獄，准予保釋。

法院判決雷薩和小桑托斯各須支付20萬菲律賓披索精神損失賠償和20萬菲律賓披索懲罰性損害賠償予原告。而拉普勒公司在此案中則無需承擔任何責任。

菲律賓網絡誹謗案：雷薩6月15日早上在菲律賓馬尼拉出庭，之後表示對裁決感到失望。圖為6月15日她在裁決出爐後離開馬尼拉市政廳。（Reuters）

人權組織批凸顯國家領導人操弄法律

人權觀察（Human Right Watch）亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）發布聲明表示：「對雷薩的判決凸顯菲律賓濫權的領導人去操縱法律，不計國家付出的最終代價，向至關重要且備受尊重的媒體聲音（追究責任）的能力」。

他表示，拉普勒案不僅在菲律賓，也會在許多新聞自由健全的國家引發迴響。

人權團體和異議人士認為，雷薩被指涉嫌網路誹謗與拉普勒對菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的報道有關。

雷薩曾膺選《時代》風雲人物

杜特爾特的掃毒行動及警方法外處決案件頻傳，拉普勒不時予以抨擊，雷薩因此獲選為美國《時代》（TIME）周刊2018年風雲人物之一，讚譽她為真相守護者。

知名人權律師、男星佐治古尼的妻子奧瑪爾是雷薩律師團成員之一。圖為2019年10月1日，佐治古尼夫婦現身美國紐約市。（Getty）

知名人權律師、男星佐治古尼（George Clooney）妻子奧瑪爾（Amal Clooney）是雷薩律師團成員之一。她12日在《華盛頓郵報》（Washington Post）撰文表示，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行的危機時刻，報道真相比過去任何時候更加重要。

奧瑪爾說，雷薩案是對菲律賓民主的考驗。如果雷薩因為她的工作被定罪，「向其他記者和獨立的聲音傳達的訊息很明確：保持緘默，不然你會成為下一個」。

雷薩目前還面臨其他7項指控，包括多宗逃稅案件和觸犯「反傀儡法」（Anti-Dummy Law）。「反傀儡法」禁止外籍人士介入管理、營運、行政或控制任何特許菲律賓人從事的業務，違者面臨5年到15年徒刑。

菲律賓網絡誹謗案：菲律賓總統杜特爾特回應案件，否認背後有政治動機，並指拉普勒是「假新聞」。圖為6月15日，雷薩抵達位於馬尼拉市政廳的區域法院。（Reuters）

法律規定媒體須由菲律賓人控股

該國憲法規定，大眾媒體須由菲律賓人全額控股。拉普勒則堅稱，雖然接受美國eBay創辦人奧米戴爾（Pierre Omidyar）旗下奧米戴爾網絡（Omidyar Network）投資，但公司100%屬菲律賓人所有。

菲律賓眾議院3日通過具高度爭議的反恐法案，等杜特爾特簽署法案後即可生效；法案賦予國內軍警更大的監控權，近日在菲國各地引發示威抗議。雷薩涉嫌網路誹謗案被判有罪，使異議人士更憂心政府加強箝制言論自由，將進一步削弱該國人權。