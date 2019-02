菲律賓媒體Rappler創辦人涉網絡誹謗獲准保釋

菲律賓新聞網站Rappler行政總裁雷薩(Maria Ressa)周三(13日)遭菲律賓國家調查局(National Bureau of Investigation)以網絡誹謗罪名拘捕後,周四(14日)獲准保釋候審。

雷薩當天在馬尼拉法院獲准以10萬披索(約1.5萬港元)保釋。

雷薩表示當局濫用權力,並把法律當作武器。她呼籲大眾發聲,因為新聞自由不只是記者或個人的事,而是讓每個菲律賓人獲知真相的基礎。

雷薩是菲律賓新聞網站Rappler的創辦人和編輯,該媒體曾多次批評菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte),並報道菲律賓政府在「反毒戰爭」中的法外處決問題。

馬尼拉的地區法院周二(12日)對雷薩發出拘捕令,菲律賓國家調查局官員周三前往Rappler總部辦公室拘捕雷薩。

雷薩被指於2012年一篇報道中涉嫌網絡誹謗。有關報道引用情報報告中的資料,指控一名商人涉嫌謀殺、販毒及販賣人口。

菲律賓全國記者聯盟(The National Union of Journalists of the Philippines)認為當局拘捕雷薩是「霸權政府非常可恥的迫害行動」。

(路透社)