【新冠肺炎】美衛生官員警吿：別去特朗普競選集會

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出現惡化跡象，多州單日新增升至新高。俄克拉荷馬州衛生官員警吿稱，美國總統特朗普（Donald Trump）政治集會或將造成一場新的公共衛生災難。

因與特朗普在疫情、重啟經濟等方面看法不一，美國頂級傳染病專家福奇（AnthonyFauci）再也沒被人拍到站在特朗普身邊。圖為2020年4月22日，美國總統特朗普在福奇發言並回答問題後離開講台時的反應誇張。（AP）

特朗普預於6月20日，在俄克拉荷馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會，由於全美多州出現疫情反彈，衛生部門官員表示擔憂。塔爾薩衛生部門執行主任布達特（Bruce Dart）警告，舉行集會將造成新的公共衛生災難：「無論是誰舉行這場集會，我們都建議你別去參加。」

達特在接受採訪時警吿，認為日前病例的激增並不是因為測試數量的增加，呼籲特朗普重新考慮集會的計劃：「我希望時間可以延後，塔爾薩歡迎總統到訪，但不是在疫情流行的期間。」

與此同時，哈佛大學全球健康研究所所長賈哈（Ashish Jha）也認為，這次集會不僅對參加者來說是「非常危險的舉動」，對那些在之後接觸參加者的人來說也是如此。

6月13日，特朗普疫情敏感期赴軍校演講（點擊大圖觀看現場畫面）：

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至6月13日，美國增加25,302宗確診個案，累計確診214萬例；死亡人數增加702宗，累計死亡117,527例。美國《紐約時報》稱，美國疫情出現了一個令人擔憂的情況，在放寬社交距離限制、允許商業重啟後，美國人口最多的兩個州德克薩斯州和佛羅里達州報吿新增確診病例刷新了單日最高紀錄。