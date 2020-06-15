【美國示威】亞特蘭大槍擊案驗屍報告　確定黑人身中兩槍致死

美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）黑人布魯克斯（Rayshard Brooks）遭白人警員擊斃案，布魯克斯的驗屍報告在6月14日出爐，確定死者死於槍殺。

圖為取自另一名警員身上的攝錄機，警員羅爾夫正對布魯克斯進行酒精測試。（Reuters）

驗屍報告指出，布魯克斯遭兩發子彈擊中背部，造成器官出血過多死亡，確認是因槍擊致死。

事發於12日，鄰近亞特蘭大75/85號州際公路，一家快餐店的購買車道上。警方接報指一名男子在車道等候外賣時，在車上睡覺。警員羅爾夫（Garrett Rolfe）為車上的男子布魯克斯進行酒精測試，發現其酒精超標，雙方隨後理論近25分鐘。當羅爾夫要為布魯克斯上手銬時，布魯克斯突然掙脫，搶走同場另一名警員的電槍逃跑，羅爾夫持實彈槍追前，將其擊斃。

開槍的警員羅爾夫翌日已被革職。檢察官霍華德（Paul Howard）14日表示，正考慮起訴涉案警員謀殺。霍華德指出布魯克斯遇害當晚的行為似乎未有對任何人構成威脅，又稱事件導致死亡不合理。

事件發生在黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡導致的示威浪潮期間，令抗議警方濫暴的聲音更高漲。

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