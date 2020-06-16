美國防部長批評中國破壞國際規範　稱與印太盟國共同對抗

美國國防部長（Mark Esper）6月15日於新加坡《海峽時報》撰文，強調美國對印太地區的重視，將與區內各國盟友建立更緊密的安全關係，應對中國帶來的挑戰。

圖為6月11日，美國國防部長埃斯帕在國務院記者會上，說明將向部分海牙國際刑事法庭人員實施制裁。（Reuters）

埃斯帕在文章中總結，美國自發布《印度太平洋戰略報告》以來一年取得進展，稱美國將透過安全合作、信息共享與演習，繼續與印太盟國和合作夥伴建立更緊密關係。

埃斯帕文中特別提到中國，批評北京的行為在東海及南海帶來不穩。他指出「儘管美國及我們印太盟國和夥伴致力維護自由開放的全球體係，但中國卻試圖削弱和重塑它，與我們的共同價值觀和利益背道而馳。」

埃斯帕稱將與盟友站在一起，對抗正試圖削弱別國主權，破壞國際規範的中國。

埃斯帕又批評中國企圖利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的危機，散佈混亂並怪罪他人。埃斯帕形容尊重主權、和平解決爭端、遵守國際規則和規範、促進自由公平的貿易和投資，是美國以至普世的價值觀。

埃斯帕另亦在社交網站發文，指美國會繼續與日本、韓國、新西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、斐濟、湯加及其他太平洋國家建立緊密關係，維持對民主台灣的承諾。