【中印對峙】45年來首次致命衝突　印媒：印方軍人因中方擲石而死

中印士兵6月15日再次發生衝突，印度方面6月16日稱有3名印度軍人死亡。有印度媒體報道，印度軍人是因中方投擲石塊受傷後死亡，但官方並未確認此事。

《今日印度》6月16日引述消息人士報道，3名印度軍人是因中方投擲石塊受傷後死亡，在事件中，有加勒萬河谷（Galwan Valley）一個營的指揮官以及兩名士兵喪生。

新德里電視台（NDTV）則引述軍方消息人士報道，印度軍人死於一場涉及石頭與棍棒的衝突。報道稱，死亡的印度軍官軍銜為上校。軍方消息人士說，印度軍方已展開報復，雙方都有人員傷亡，但他們沒有遭到槍擊。

圖為2020年6月15日印度軍方車隊出現在靠近邊境的甘德巴爾地區（Ganderbal）（路透社）

關於這一傷亡事件，印度發佈的官方聲明說，15日晚中印軍隊在拉達克（Ladakh）的加勒萬河谷發生了一次「暴力對峙」事件，一位印度軍官和兩名士兵被殺。中印雙方高級軍事官員正在當地舉行會議，以緩和局勢。

迄今為止，中方僅有其官媒《環球時報》總編輯胡錫進就此事發表意見，他於6月16日在推特（Twitter）寫道，「根據我所知道的，中方在加勒萬河谷的衝突中也遭受了人員傷亡。我想吿訴印度方面，不要妄自尊大，把中國的克制誤認為是軟弱。中國不想與印度發生衝突，但我們不懼怕。」

這是自1975年以來，印度和中國之間發生的首宗涉及死亡的暴力衝突事件，1962年印度與中國發生短暫的邊境戰爭。