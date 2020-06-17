【新冠肺炎】傳染病專家福奇：美國仍處疫情第一波

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，美國政府開始在多地實行重啟經濟計劃，商店陸續恢復營業。傳染病專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）6月16日警告，美國仍處於疫情第一波，不遵守防疫措施會令疫情再次惡化。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇透露，已經兩周沒有跟總統特朗普會面。圖為2020年4月22日，福奇（圖右）及特朗普（圖左）在首都華盛頓出席記者招待會。（Getty Images ）

福奇指：「民眾經常提起第二波疫情，但我們仍處於疫情的第一波。」他從電視上看到民眾在酒吧聚集，但他們不應該身處的那些地方，認為情況有風險。

總統特朗普曾稱，國內的新型冠狀病毒肺炎確診人數增加，只是因為接受病毒檢測的人數增加。福奇坦言，很多州份的病毒檢測陽性結果百分比上升，不能以「病毒檢測人數增加」的原因解釋。

福奇指，有些州份遵守指引放慢重啟步伐，卻引起不滿。他認為各州的選擇不是只有「嚴密封鎖」及「放棄以明智的措施來減低傳播風險」，各地應根據自身的情況來決定實行的措施。他舉例稱，學校是否復課應由縣、市及州政府決定，加緊清潔課室、戶外教學及讓體弱學生網上學習也是解決方法。

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福奇另外接受全國公共廣播電台（NPR）訪問時透露，他已有兩周沒有跟特朗普會面，上一次會面是向對方匯報疫苗開發工作的進展。惟他認為抗疫小組的工作依然重要，即使會面減少，工作仍是緊湊。