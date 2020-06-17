【新冠肺炎】英研究：類固醇「地塞米松」有效降低重症患者死亡率

英國牛津大學研究團隊6月16日表示，他們發現一種名為「地塞米松」（Dexamethasone）的類固醇能有效減低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者的死亡率，而且這款藥物的價格並不昂貴，相信對有大量確診病例的貧困國家大有幫助。

研究人員對大約6,000名患者進行藥物測試，其中2,000名患者使用地塞米松治療，結果發現地塞米松能將須使用呼吸機患者的死亡率從40%降低至28%；而那些需要接受氧氣治療的患者，其死亡率從25%降低至20%。不過對於症狀輕微或不需要呼吸輔助的患者來說，該藥物則未見效用。

研究主要成員之一的霍比教授（Peter Horby）形容，這款藥物是對抗疫情的一項重大突破。首席研究員朗德雷（Martin Landray）教授亦表示：「（使用這款藥物）的好處非常明顯。10日的地塞米松療程，每個病人只需要大約5鎊（約50港元），所以大概只要35鎊（約340港元）就可救人一命。這種藥可供應全世界。」

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）說，國民保健署（NHS）於16日下午起正式使用地塞米松來治療患者，又指當局相信這款藥物會有效用，因此早在數個月前就開始大量儲備，現時手頭上大約有20萬劑。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，一旦英國爆發第二波疫情，國家都有足夠地塞米松應付需求。