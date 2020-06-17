【中印衝突】無開一槍砲　如何互擲石頭造成數十人死傷？

中印軍隊6月15日晚至16日凌晨在邊境地區再次發生暴力衝突，並罕見導致人員死亡。印度官方稱，印方有20人死亡；中方目前為止未有透露解放軍傷亡人數，據美方情報機構指中方亦有35人死亡。 雙方官員均指出衝突期間雙方無開一槍一砲，只用石頭和棍棒互毆，為何最終釀成近半世紀以來最嚴重的死傷事故？

中印對上一次邊境爆發的軍事衝突發生在1967年，雙方造成逾千人死傷。往後中印雙方雖然在邊境偶發衝突，但大都未有造成人員死亡。

加上15日中印雙方正召開高級會議，為邊境磨擦降溫，15日晚發生的流血衝突成為全球焦點。

中印邊境問題或讓中印關係進一步惡化。（AP）

掉下懸崖落入河中

其中一個重要問題是，雙方都沒有使用槍砲，為何會造成如此重大死傷？

路透社引述消息指，中方用鐵棍進行攻擊，一名印方官員被打受倒地後，引來更多士兵湧往現場，互擲石頭攻擊。

當石頭擊中頭部等要害，確實可以致命。但軍方部隊一般穿有頭盔等裝備，很難想像「石頭可以砸死數十人」。

印媒《今日印度》引述消息指，中方士兵除手持木棒、還有使用鐵絲網包裹的棍棒，和帶釘的木錐等。新德里電視台（NDTV）引述報道指雙方均使用類似的棍棒和帶釘木錐的工具，被這些武器砸中確實會造成重傷。

但有消息指出，重大的死傷主要在於毆鬥發生的地點：報道指雙方其中一個衝突發生在一個山脊附近，多人在纏鬥期間掉下懸崖，落入加勒萬河中。加上事件發生在晚上，持續數小時之久，衝突結束後雙方跑往救助時，很多人已因重傷及天冷造成失溫死亡。

衝突起因和細節

對於這次的起因以及細節，《今日印度》報道稱中方同意返回他們在拉達克（Ladakh）加勒萬河谷的領土，但消息人士透露指解放軍應該進一步後撤，然而印方發現中方似乎沒有任何進一步後退的意圖，最終使局勢惡化，爆發衝突。

報道引述消息指中方似乎是在故意等待時機攻擊，初期印方寡不敵眾，指揮官嚴重受傷撤退。數十分鐘後印方增援進行報復，由於衝突地點發生在懸崖附近，最終造成多人死傷。

中方則未有報道相關衝突細節的消息。