【中印衝突】解放軍被指有43人死傷　印媒稱純屬謠傳

印媒援引消息人士稱，43名中國士兵在6月15日的中印衝突中死亡或嚴重受傷。印度網站「Altnews.in」隨後闢謠稱，該消息純粹是「謠傳」。

印度ANI通訊社6月16日報道稱，中印兩軍6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發的致命衝突，印度軍方16日表示，20名印度士兵在與中國軍隊的「暴力對峙」中喪生，這是兩國邊境50年來最嚴重的升級。

ANI聲稱，消息來源已經證實，43名中國士兵因在衝突中死亡或嚴重受傷，惟中國軍方的聲明沒有提及這一點。

「43名中國士兵在對峙中被殺」的消息迅速開始流傳開來。印度媒體「DD News」在Twitter上發布了這條消息，並稱該消息來源於「機構報吿」。

《今日印度》（India Today）的主播薩爾德賽（Rajdeep Sardesai）寫道，ANI的消息是根據「中國截獲的消息」，聲稱「43名中國士兵在衝突中喪生」。他還寫道，目前還沒有得到中方的任何確認。

這一說法是基於ANI通訊社的Twitter，該推文引用了「消息來源」，稱衝突造成中國43人傷亡。

「Altnews.in」6月17日評論稱，值得注意的是，ANI並沒有給出中國士兵死亡人數的確切數字，只寫道，「43」這個數字既包括死亡人數，也包括受傷人數。該媒體報道稱，中國政府並未透露中方的傷亡人數。此外，印度軍隊也沒有公布中國傷亡的官方數字。

印度國防記者Shiv Aroor在推文上寫道，「沒有關於中國傷亡數字的官方消息，所有的泄密／消息來源都在流傳。」

《印度快報》（Indian Express）副主編辛格（Sushant Singh）也發推文說，印度軍方沒有就中國傷亡人數發表官方聲明，「是43人還是430人，或者其他什麼」。

因此「Altnews.in」認為，ANI關於中方傷亡人員的推文被許多人誤稱為「43名中國士兵在衝突中喪生」。「Altnews.in」強調，值得注意的是，無論是中方還是印度知名國防記者，都沒有確認解放軍的傷亡人數。