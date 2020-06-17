金與正下一目標是開城工業園區？　園內韓企資產約值58億港元

朝鮮6月16日炸毀位於開城的韓朝聯絡辦公室後，兩國關係再度緊張，外界尤其關注不按常理出牌的朝鮮下一步會有什麼行動。事實上，朝鮮領袖金正恩的妹妹、勞動黨中央第一副部長金與正6月4日曾警告，可能會拆遷「已毫無用處的開城工業園區」，外界也因而猜測，開城工業園區可能就是朝鮮下一個移除的目標。 韓國媒體也報道，韓國企業在園內的資產約值9000億韓圜（約57.6億港元），意味損失比韓朝聯絡辦公室遭炸毀更大。

外界猜測，開城工業園區有可能被拆毀。圖為2007年5月22日，朝鮮女工在開城工業園區中的韓企廠房工作。（Getty Images）

金與正威脅拆遷開城工業區

韓朝於2000年簽署《南北共同宣言》後，合力在朝鮮南部設立開城工業園區，2004年開始試驗運作。韓國企業在該處設廠，聘用朝鮮工人工作，並向朝鮮政府支付工資。

2016年韓國不滿朝方多次測試核武及試射導彈，懷疑工人的工資有可能被用於發展核武與導彈，因此宣布暫停開城工業園區的運作。朝方隨即將園區劃為軍事管制區，凍結韓方所有資產。直至兩國2018年9月簽署《平壤共同宣言》，才約定在條件成熟時恢復營運開城工業園區和金剛山旅遊項目。

金與正6月4日表示，若韓國當局未對自家失當行為採取相應措施，朝方說不定繼禁止金剛山旅遊後，將會拆遷已毫無用處的開城工業園區，或者關閉讓人不耐煩的韓朝聯絡辦公室，又或廢除徒有虛名的南北軍事協議。由於目前韓朝聯絡辦公室已化為灰燼，因此開城工業園區的情況令人關注。

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韓企在園內資產總值58億港元

入駐開城工業園區的韓國企業於2016年2月撤離時，向韓方申報，他們在園內的資產約總值9000億韓圜（約57.6億港元）。然而，當時他們只計算了固定資產和成品等流動資產，仍未將投資損失計算在內。若計算投資損失，估計韓企的損失金額或逾1萬億韓圜（約64億港元）。

雖然韓國政府向有關企業提供5000億韓圜補償（約32億港元），但其餘損失很有可能要由企業承擔。有韓企曾向韓國政府提出訴訟，但進展緩慢。